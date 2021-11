Liga de Diamante de atletismo passa por 14 cidades em 2022

Redação com Lusa

A Liga de Diamante de atletismo vai passar por 14 cidades em 2022, com a competição a arrancar em Doha, em maio, e a terminar com as finais de Zurique, em setembro.

Os atletas vão competir em 13 meetings, com o objetivo de conseguirem a qualificação para a etapa final, que está agendada para 07 e 08 de setembro.

A primeira prova será em Doha, em 13 de maio, seguindo-se Birmingham, em Inglaterra, em 21 de maio e Eugene, nos Estados Unidos, em 28 do mesmo mês.

A competição segue para Rabat em 5 de junho, com Roma, Oslo, Paris e Estocolmo a acolherem também provas. Em julho, a Liga de Diamante vai decorrer em Xangai, estando prevista uma segunda prova na China no mesmo mês, antes do Mónaco e Lausana em agosto.

As duas últimas competições são em Bruxelas, em 2 de setembro, e as finais de Zurique, em 07 e 08 de setembro.

O português Pedro Pichardo, medalha de ouro no triplo salto em Tóquio'2020, é o atual campeão da disciplina na Liga de Diamante, após ter reeditado este ano o triunfo alcançado em 2018.

Calendário da edição de 2022 da Liga de Diamante:

Doha, Qatar, 15 mai

Birmingham, Inglaterra, 21 mai

Eugene, Estados Unidos, 28 mai

Rabat, Marrocos, 05 jun

Roma, Itália, 09 jun

Oslo, Noruega, 16 jun

Paris, França, 18 jun

Estocolmo, 30 jun

Xangai, China, 30 jul

China2, 06 ago

Mónaco, 10 ago

Lausana, Suíça, 26 ago

Bruxelas, Bélgica, 02 set

Zurique, Suíça, 07 e 08 set

