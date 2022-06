Leiria acolhe os principais campeonatos nacionais de atletismo

Cidade ostenta este ano o título de Capital Europeia do Desporto

O Município de Leiria, que ostenta este ano o título de Capital Europeia do Desporto, vai receber os Campeonatos de Portugal e o Campeonato Nacional de Clubes, as duas provas "mais importantes" de atletismo.

O vereador do Desporto, Carlos Palheira, disse esta quarta-feira à agência Lusa que este é um "reconhecimento da qualidade das instalações" de Leiria para a prática desta modalidade. Por isso, o Município irá "receber as duas maiores provas da Federação Portuguesa de Atletismo", o que trará "grande notoriedade" ao território.

O presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, Jorge Vieira, dá o "primeiro lugar do pódio" à qualidade das infraestruturas existentes na cidade.

"Leiria oferece-nos o melhor palco para o atletismo e não é só o Estádio Municipal, é também o Centro Nacional de Lançamentos (CNL). Falo de equipamentos privilegiados, não só para treino, mas também para o alto nível", adiantou o dirigente na apresentação das competições, citado numa nota de imprensa.

Carlos Palheira realçou que o Município não só investiu na renovação da pista de tartan do Estádio Dr. Magalhães Pessoa, que irá receber as provas, como também tem efetuado intervenções ao nível do CNL. "Os investimentos estão sempre a acontecer em todas as modalidades."

Com entradas gratuitas, o vereador frisou também que os campeonatos irão trazer a Leiria atletas olímpicos, que "poderão servir de exemplo e de inspiração a outros, mesmo que de outras modalidades, para que se esforcem para atingir a excelência".

Na cerimónia de apresentação, o vereador disse ainda que Leiria não tem só "os melhores palcos" para o atletismo, mas também a "melhor escola de formação" do país, referindo-se à Juventude Vidigalense, e a "melhor escola de árbitros", a Associação Distrital de Atletismo de Leiria (ADAL).

Auriol Dongmo, Patrícia Mamona e Pedro Pichardo são alguns dos nomes que procurarão na renovada pista de tartan do Estádio Dr. Magalhães Pessoa as melhores marcas nos Campeonatos de Portugal, agendados para os dias 25 e 26 de junho.

Serão um evento de "ansiedade e adrenalina", pois apresentam-se como a derradeira hipótese de os atletas portugueses conseguirem marca de qualificação para os Mundiais de Oregon, nos Estados Unidos, de 15 a 24 de julho.

Carlos Palheira afirmou que "seria bom" para a cidade se os atletas alcançassem marcas relevantes, pois sentir-se-iam "mais atraídos para voltar a competir na pista de Leiria, sabendo que poderiam desenvolver todo o seu potencial".

Já o Campeonato Nacional de Clubes, que decorrerá a 30 e 31 de julho, antecederá o Europeu da modalidade, este ano projetado para Munique, Alemanha, de 15 a 21 de agosto.

Nesta competição estarão as equipas masculina e feminina da Juventude Vidigalense, clube de Leiria, pela 18.ª e 24.ª época consecutiva, respetivamente.

A autarquia refere, na nota de imprensa, que Leiria oferece "o melhor palco" do país para o atletismo, facto que levou a que o Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa fosse escolhido para acolher este ano as duas "mais importantes" competições da modalidade em Portugal.

"É uma das modalidades de maior sucesso no nosso território, também temos excelentes condições para a sua prática, e por isso, no ano em que somos Cidade Europeia do Desporto, acreditamos ser o local próprio para estas grandes decisões", destacou o presidente da Câmara de Leiria, Gonçalo Lopes, citado no comunicado.