Légua nudista regressa em julho

A corrida realiza-se na Praia do Meco e os participantes não podem usar roupa

Depois de um hiato de três anos a singular corrida "Légua Nudista Internacional" vai regressar à Praia do Meco, em Sesimbra. O evento será realizado na manhã do dia 1 de julho, sábado, e contará com uma distância de cinco quilómetros para os graúdos e uma corrida de 500 metros para crianças. As distâncias podem ser percorridas a correr ou a caminhar nas areias da famosa praia legalizada para a prática de naturismo. Como é hábito, os desinibidos participantes terão, por força de regulamento, de o fazer aligeirados de pudor e do vestuário. Os chapéus são umas das poucas excepções permitidas, como cantaria o malogrado Joe Cocker na sua sugestiva canção "You can leave our hat on", que numa tradução livre é algo do género "Podes deixar o chapéu".

Será a oitava edição de uma corrida que se iniciou em 2013 e terá a organização do ADN Eventos Desportivos e do clube "Lebres do Sado". As inscrições abrem no dia 1 de abril e sim, O JOGO confirmou que a coincidência com o Dia das Mentiras não passa disso mesmo: um acaso.