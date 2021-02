Leandro Ramos bateu o recorde de Portugal no dardo

Ao lançar o dardo a 78,44 metros, atleta do Benfica superou o seu anterior recorde, que datava de 2019

Um excelente concurso de Leandro Ramos no lançamento do dardo, nas provas de preparação no CAR Jamor, valeu ao benfiquista um novo recorde nacional no último ensaio, a 78,44 metros, superando em 92 centímetros o anterior máximo (77,52), que tinha obtido em Castellón, em maio de 2019.

Ramos chegou ao recorde no final de uma série excelente: abriu com 74,72 metros, melhorou para 75,18 m, e depois fez, sucessivamente, 74,05, 72,99 e 73,01 antes do recorde!

"Estava à espera de um resultado que pudesse superar o anterior recorde, que já tinha mais de um ano e meio. Temos estado a trabalhar para isso, apontando para os Campeonatos Nacionais de Lançamentos Longos da próxima semana", disse no final.

Segundo Leandro Ramos, esta não era a prova ideal para conseguir um recorde, já que "eram poucos atletas em prova, apenas três, e com isso temos menos tempo entre cada ensaio". "Ao termos de ir buscar o nosso dardo, temos deslocações para lá e para cá que nos desgastam", explicou ainda

O resultado valeu ao benfiquista a marca de qualificação internacional para os Europeus sub-23 (72,00 metros) e a subida ao sétimo lugar mundial do ano (quinto europeu), embora ainda numa fase inicial da época ao ar livre.