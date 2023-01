Last Man Standing: só pode ficar um

Prémios pagos ao quilómetro é a promessa da organização da original corrida Last Man Standing, a realizar em Lourosa, no final do mês. A corrida acaba até ficar só um(a) em prova.

Last Man Standing é o nome da original corrida a pé que vai ser realizada em Lourosa, Santa Maria da Feira, no dia 29 deste mês, e que tem um conceito diferente do habitual: ganha o atleta que conseguir o maior número de voltas corridas ao circuito de quatro quilómetros, sendo que o pelotão reagrupa no início de cada volta. A coisa começa como uma festa nas voltas iniciais porque os atletas dispõem de 35 minutos para terminar a primeira volta. No entanto, a pressão aumenta com o decorrer do evento porque o tempo disponível encurta um minuto por cada volta, até restar um competidor homem ou mulher em prova.

O recorde masculino está na posse de João Saiyajin, da equipa CB RUN, que na edição de 2022, conseguiu correr 68 quilómetros em 17 voltas, ao passo que o feminino é de Marlene Ferreira (Feirense Trail), com 40 quilómetros, em 10 voltas.

Os prémios prometidos pela organização serão pagos ao quilómetro: dois euros por cada 1000 metros para os vencedores; 1,5 euros para os segundos e um euro para os terceiros. Entretanto, o atleta mais combativo (aquele com o maior número de voltas) ganha um extra de 30 euros e o dono da volta mais rápida terá à sua espera um cheque de 20 euros.

As inscrições estão limitadas a 100 corredores (este ano esperam-se 90 homens e 10 mulheres), sendo que a lista de espera é de 130 atletas.