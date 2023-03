Lamento de João Coelho: "Pedi por favor que não a pista dois. Calhou-me a um"

Nas semifinais, o atleta do Sporting falhou os três lugares de apuramento para a final, depois de se ter qualificado para esta fase o recorde nacional de 46,51, obtido durante a manhã

O português João Coelho falhou o apuramento para a final dos 400 metros dos Europeus de atletismo em pista coberta, em Istambul, na Turquia, com o oitavo tempo entre semifinalistas, ao correr na pista um.

"Pedi por favor que não a pista dois. Calhou-me a um. É para aprender a aceitar as coisas como são e a continuar o trabalho", começou por desabafar o atleta do Sporting, de 23 anos, depois de ter sido quinto e último na primeira série, com 46,69 segundos de marca, longe do seu novo recorde nacional.

Nas semifinais, o atleta do Sporting falhou os três lugares de apuramento para a final, depois de se ter qualificado para esta fase o recorde nacional de 46,51, obtido durante a manhã, na pista um da Ataköy Arena, em Istambul, onde retirou 13 centésimos à anterior melhor marca, que estava na posse de Ricardo Santos (46,64) desde 2021.

"Apesar de tudo, saio daqui com recorde nacional, e fico contente com outra marca muito boa. É continuar o trabalho. A minha marca de ar livre e de pista coberta é muito diferente, mais do que o normal. Sou muito melhor corredor ao ar livre. É aí que vou apostar os trunfos todos", prometeu João Coelho, que cumpriu a estreia em Europeus de atletismo 'indoor'.

O melhor resultado luso nos 400 metros em Europeus 'indoor' continua a ser o quarto lugar alcançado por Carlos Silva, em Valência'1998.