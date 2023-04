Kelvin Kiptum vence maratona de Londres com segundo melhor tempo de sempre

Redação com Lusa

Queniano fica a 16 segundos do recorde mundial de Eliud Kipchoge

O queniano Kelvin Kiptum venceu este domingo a maratona de Londres, ao registar o segundo melhor tempo de sempre nesta distância, com o tempo de 2:01.27 horas, a 18 segundos do recorde do compatriota Eliud Kipchoge.

Kiptum, que já na sua maratona de estreia, em dezembro passado, em Valência (Espanha), tinha se tornado no terceiro melhor atleta mundial, registando o quinto tempo de sempre (2:01.43), num ranking liderado por Kipchoge, que, em 25 de setembro de 2022, venceu a maratona de Berlim em 2:01.09.

O corredor queniano protagonizou uma forte aceleração quando estavam decorridas 1:30 horas de prova, cortando a meta completamente destacado, à frente do seu compatriota Geoffrey Kamworor e do etíope Tamirat Tola, campeão do mundo, que terminaram nos segundo e terceiro postos, respetivamente.

Na corrida feminina, a vitória foi para a neerlandesa Sifan Hassan, campeã olímpica dos 5.000 e 10.000 metros nos Jogos de Tóquio2020, que disputou a sua primeira maratona.

Embora tenha dado sinais de sofrer de cãibras quando estava decorrida uma hora de prova, Hassan foi recuperando progressivamente o seu atraso para o grupo da frente, acabando por triunfar com o tempo de 2:18.33 horas, superando a etíope Alemu Megertu e a queniana Peres Jepchirchir, campeã olímpica, que foram segunda e terceira respetivamente.