Juventude Vidigalense e Sporting vencem Nacionais sub-20 de pista coberta

Redação com Lusa

Conjunto leiriense conseguiu, em Braga, conquistar o segundo título na categoria, cinco anos depois, enquanto os leões colecionaram o terceiro para o palmarés

O Juventude Vidigalense, em femininos, e o Sporting, pelo terceiro ano seguido em masculinos, venceram, este domingo, as classificações por equipas dos campeonatos nacionais de pista coberta sub-20, que decorreram este fim de semana em Braga.

A Juventude Vidigalense chegou aos 141,5 pontos, somando o segundo campeonato sub-20 da sua história (o primeiro foi em 2015) ao bater o Benfica, segundo com 86, e o Oliveira do Douro, terceiro com 84.

Em masculinos, o Sporting chegou ao terceiro triunfo seguido, somando 129 pontos, uma distância praticamente insuperável - o segundo classificado, o Benfica, contou 70, e a Juventude Vidigalense contabilizou 62, em terceiro.

Os campeonatos nacionais de sub-20 em pista coberta realizaram-se de novo este ano, em Braga, depois de em 2021 a pandemia de covid-19 ter cancelado o evento. O Sporting fez o pleno (masculinos e femininos) em 2019 e 2020.