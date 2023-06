José Carlos Pinto foi quinto nos 800 metros do meeting de Pamplona

O vencedor foi o espanhol de 21 anos Mohamed Attaoui Tijane, com um recorde pessoal melhorado

José Carlos Pinto classificou-se na quinta posição da prova de 800 metros do meeting de atletismo de Pamplona, Memorial José Luis Hernández, com uma marca distante do seu recorde pessoal.

O português, que já correu abaixo dos 1.47,00 minutos, hoje não conseguiu melhor do que 1.47,80, numa corrida em que nunca esteve em condições de discutir os primeiros lugares.

O vencedor foi o espanhol de 21 anos Mohamed Attaoui Tijane, com um recorde pessoal melhorado para 1.45,17, à frente do brasileiro Guilherne Orenas, creditado em 1.45,82.

Mais nenhum atleta desceu da barreira dos 1.46,00.