Jogos Europeus: estafeta feminina bate recorde nacional dos 4x100 metros

A estafeta feminina presente nos Jogos Europeus Cracóvia'2023 bateu o recorde nacional dos 4x100 metros, com Lorene Bazolo, Arialis Martinez, Rosalina Santos e Íris Silva a correrem em 44,27 segundos na prova dos Europeus de seleções.

As portuguesas foram quintas na sua série, e nonas no global, e bateram os 44,43 que este quarteto já tinha definido no meeting de Huelva, já este mês.

Portugal soma até ao momento oito pódios em Cracóvia'2023, nomeadamente três ouros, três pratas e dois bronzes.

A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até 2 de julho em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que possui uma delegação com mais de duas centenas de atletas.