João Vieira e Inês Henriques conquistam títulos nacionais de marcha 35 km

De regresso aos Nacionais após um ano de ausência, o marchador do Sporting voltou a impor-se sem dificuldade, somando o sétimo título nos 35 km

João Vieira, do Sporting, e Inês Henriques, do Clube de Natação de Rio Maior, sagraram-se este domingo campeões nacionais de marcha na distância de 35 quilómetros, nos campeonatos disputados em Porto de Mós, no distrito de Leiria.

De regresso aos Nacionais após um ano de ausência, o marchador do Sporting voltou a impor-se sem dificuldade, somando o sétimo título nos 35 km com larga vantagem sobre a concorrência, que foi escassa - o heptacampeão queixou-se disso no final -, no retorno da competição ao percurso urbano da vila de Porto de Mós, após dois anos de deslocalização para a zona industrial devido à pandemia.

No segundo lugar ficou o húngaro Dávid Tokodi, que cortou a meta quase 25 minutos depois de Vieira. O terceiro degrau do pódio foi para Manuel Marques, do Jardim da Serra, e nenhum outro atleta terminou a prova dos 35 km nestes Nacionais.

Em femininos, Inês Henriques marchou em Porto de Mós para o quarto título nacional nos 35 km, o segundo consecutivo.

Vitória Oliveira, a competir como individual, ficou a cinco minutos da marchadora de Rio Maior, fechando o pódio Joana Pontes, do Leiria Marcha Atlética.

Nos 20 km para veteranos, João Vieira juntou mais um título ao seu longo currículo, enquanto nos femininos, a medalha foi para Ana Cabecinha, do Pechão, que, contudo, não concluiu os 35 km por prevenção, após se ressentir de dor num joelho.

Classificações:

Masculinos:

- 35 km:

Individual

1. João Vieira (Sporting), 02:36.32 horas

2. Dávid Tokodi (individual), 03:01.04.

3. Manuel Marques (Jardim da Serra), 03:05.51.

- Veteranos (20 Km):

1. João Vieira (Sporting), 01:29.49 horas

2. Manuel Marques (Jardim da Serra), 01:42.55.

3. Ricardo Santos (Solar dos Leões Almada), 01:45.58.

Femininos:

- 35 km

1. Inês Henriques (CN Rio Maior), 02:55.26 horas

2. Vitória Oliveira (individual), 03:00.29.

3. Joana Pontes (Leiria Marcha Atlética), 03:11.35.

- Veteranas (20 km):

1. Ana Cabecinha (Pechão), 01:40.06 horas

2. Sandra Silva (Atlético Clube Póvoa do Varzim), 01:51.17

3. Júlia Sousa (Escola Atletismo Trofa), 02:03.13.