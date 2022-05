João Silva termina a Taça do Mundo de Azachena em 26.º lugar

Luso completou a prova (corrida, ciclismo e transições) em 57.10 minutos

O triatleta João Silva terminou, este sábado, no 26.º lugar a prova da Taça do Mundo de Azachena, em Itália, vencida pelo britânico Jonathan Brownlee, enquanto João Pereira não foi além do 38.º lugar.

João Silva completou a prova em 57.10 minutos, ao gastar 9.20 no segmento de corrida, 31.29 no de ciclismo, 15.16 no de corrida e o restante nas transições, com João Pereira a terminar com o tempo de 59.05, divididos por 8.53, 31.15 e 17.54 nos três setores.

Brownlee foi o mais rápido, ao concluir a prova italiana em 54.08 minutos, superando por 16 segundos o brasileiro Manoel Messias (54.24) e por 27 o francês Tom Richard (54.35).