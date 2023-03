João Paulo Correia felicita bicampeões europeus: "Excelente começo"

Secretário de Estado do Desporto felicita bicampeões europeus.

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, felicitou os atletas portugueses Auriol Dongmo e Pedro Pichardo, que se sagraram, esta sexta-feira, campeões europeus no lançamento do peso em pista coberta e do triplo salto, respetivamente.

"Dois títulos no segundo dia dos europeus de atletismo em pista coberta em Istambul! Um excelente começo para a nossa seleção nacional", escreveu o governante no Twitter, congratulando ainda os "seus treinadores e clubes".