João Mansos em 16.º e Helena Carvalho em 17.º na Taça da Europa de Alanya

O triatleta português João Mansos terminou hoje a Taça da Europa de Alanya, Turquia, no 16.º lugar, enquanto no setor feminino Helena Carvalho foi 17.ª classificada, em provas ganhas pelo suíço Adrien Bifford e pela alemã Lisa Tetsch.

Em masculinos, João Mansos foi o melhor luso na prova que engloba natação, ciclismo e corrida, terminando no 16.º posto com o tempo de 53.47 minutos, enquanto Tiago Fonseca acabou em 53.º, com a marca de 56.44, numa competição em que André Dias acabou por desistir.

A prova foi ganha pelo suíço Adrien Briffod, com o tempo de 53.01 minutos, com os franceses Yanis Seguin e Theo Texereau no segundo e terceiro lugar, respetivamente.

Já no setor feminino, a triatleta lusa Helena Carvalho terminou a prova no 17.º lugar, com o tempo de 01:01.41 horas, enquanto Madalena Almeida foi 27.ª classificada, com a marca de 01:02.27.

A prova foi ganha pela alemã Lisa Tetsch, com o tempo de 59.17 minutos, enquanto no segundo lugar ficou a britânica Sophia Green e em terceiro a francesa Candice Denizot.