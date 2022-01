João Coelho e Lorene Bazolo vencem no Meeting Internacional de Nantes

Atletas do Sporting venceram este sábado as provas de 400 e 60 metros do Meeting Internacional de Nantes, em França, de pista coberta.

Os atletas portugueses João Coelho e Lorene Bazolo, ambos do Sporting, venceram este sábado as provas de 400 e 60 metros, respetivamente, do Meeting Internacional de Nantes, em França, de pista coberta.

Apesar de integrado na final 2, João Coelho, do Sporting, conseguiu o melhor resultado das duas finais, sagrando-se vencedor dos 400 metros do meeting francês, com a marca de 46,87 segundos, um recorde pessoal (antes tinha 47,48).

Este registo catapultou o sportinguista João Coelho para a liderança anual portuguesa na distância e para o quarto lugar da lista dos melhores portugueses de sempre em pista coberta.

Ricardo dos Santos, do Benfica, foi terceiro na final A, com a marca de 47,95 segundos (sétimo no conjunto das duas finais).

Lorene Bazolo, do Sporting, também sai triunfante, com o primeiro lugar na final principal dos 60 metros, cronometrados em 7,33 segundos, a melhor marca nacional do ano.

A brasileira Tamiris de Liz, que representa a JOMA, foi oitava na mesma final, com a marca de 7,60 segundos, depois de ter feito melhor na meia-final, com 7,53 segundos.

Em relação aos restantes atletas portugueses, Diogo Antunes (Benfica) venceu a final B dos 60 metros com a marca de 6,83 segundos, Olímpia Barbosa (Sporting) foi segunda na final B dos 60 metros barreiras com a marca de 8,40 segundos, João Vitor Oliveira (Benfica) foi oitavo na final A dos 60 metros barreiras com a marca de 8,15 segundos, Anabela Neto (Sporting) foi sétima no salto em altura (1,68 metros) e a santomense Agate Sousa (Benfica) foi 5.ª no salto em comprimentos com a marca de 5,83 metros.