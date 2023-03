Jéssica Inchude vence Taça da Europa de Lançamentos em Leiria

Este resultado coloca-a na liderança europeia da disciplina ao ar livre esta época

Jéssica Inchude venceu a Taça da Europa de Lançamentos, impondo-se com 18,14 metros na prova que decorre até domingo nas instalações do Centro Nacional de Lançamentos e do Estádio Municipal de Leiria.

"Estou muito feliz com o resultado. Queria bater o meu recorde pessoal e sei que estou a valer essa marca, mas tendo em conta que no ano passado nesta mesma competição terminei na sexta posição e com 17 metros, só passo estar feliz", disse, citada no site da Federação Portuguesa de Atletismo.

Este resultado coloca-a na liderança europeia da disciplina ao ar livre esta época, uma semana depois de ter sido quarta nos Campeonatos da Europa de pista coberta, em Istambul.

Eliana Bandeira foi quinta na final, com a marca de 17,43 metros.

No lançamento do disco, Emanuel Sousa foi segundo na final B, com 59,60 metros, a sua melhor marca nesta temporada, tal como Edujose Lima, que terminou em quinto deste grupo B.

O ouro foi para o esloveno e campeão do mundo Kristjan Ceh, com 68,30 metros, tornando-se líder mundial da disciplina esta época.

No lançamento do martelo, dois portugueses na final B, nomeadamente Ruben Antunes e António Vital e Silva, fizeram 68,54 e 66,95 metros, respetivamente, os seus melhores registos em 2023, e que lhes valeu o sétimo e nono lugar neste segundo grupo.

A final A foi ganha pelo húngaro Bence Halász com 74,65 metros.

Cláudia Ferreira foi sexta na final B do lançamento do dardo, com 54,16 metros, também com o seu registo mais forte do ano.

Em sub-23, no lançamento do peso, Letícia Lopes atingiu os 13,33 metros, terminando em 10.ª, distante do ouro da britânica Serena Vincent, com 16,90 metros.