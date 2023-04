Jessica Inchude foi terceira no peso do meeting de Gaborone

A vencedora foi a norte-americana Adelaide Aquilla, com 18,53 metros, à frente da britânica Amelia Strickler, que registou 17,24

A portuguesa Jessica Inchude classificou-se este sábado na terceira posição do lançamento do peso do meeting de atletismo de Gaborone, com um arremesso a 17,11 metros como melhor registo.

A reunião na capital do Botswana contou para o circuito continental da Word Athletics, com o nível Ouro, e teve nas provas de velocidade os seus momentos principais, sobretudo com a vitória do queniano Ferdinand Omanyala, nos 100 metros.

O recordista de África correu em 9,78 segundos, com um vento ligeiramente acima do regulamentar (+2,3 metros por segundo). Não deu para liderar o ranking mundial do ano, mas comprova-o como candidato no Mundial de Budapeste.

Grande marca nos 400 metros para o zambiano Muzala Samukonga, de 20 anos, com um tempo-canhão de 43,91 segundos, recorde pessoal por 75 centésimos e melhor marca mundial de 2023.

Em segundo lugar ficou o grenadino Kirani James, triplo medalhado olímpico e vice-campeão do mundo, cronometrado em 44,76 segundos.

Letsile Tebogo, do Botswana, ganhou nos 200 metros em 19,87 segundos, o que lhe dá a liderança mundial de 2023.

O canadiano Andre de Grasse, campeão olímpico, foi apenas sétimo, com 20,41 segundos.