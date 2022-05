Jessica Inchude fica a um centímetro dos Europeus com recorde pessoal

Redação com Lusa

A lançadora do Sporting superou o seu anterior máximo, que era de 18,13 em pista coberta.

Jessica Inchude venceu este sábado a competição de lançamento do peso no meeting Vítor Tavares, em Faro, com um novo recorde pessoal, de 18,19 metros, a um centímetro da marca de qualificação para os Europeus.

A lançadora do Sporting superou o seu anterior máximo, que era de 18,13 em pista coberta, com 18,19 no sexto e último ensaio na competição algarvia, depois de três nulos e de tentativas a 15,98 e 17,28.

Letícia Lopes terminou na segunda posição, com 13,53.