Jéssica Inchude feliz com prestação nos Mundiais de atletismo, apesar de azar na véspera

Jéssica Inchude, lançadora de peso do Sporting

Redação com Lusa

Jéssica Inchude mostrou-se esta sexta-feira satisfeita com a prova no lançamento do peso dos Mundiais de atletismo em pista coberta, apesar de se ter sentido doente na véspera.

Convidada à última hora, Jéssica Inchude terminou a prova na 12ª posição, com uma melhor marca de 17,58 metros, numa competição ganha pela compatriota Auriol Dongmo.

"Ontem [quinta-feira] devo ter comido alguma coisa e fiquei doente, com vómitos e mal-disposta. Na minha cabeça pensei, ontem estive doente, perdi um pouco de energia e acho que foi o máximo que consegui fazer hoje. Acho que nem foi uma má prova, para um campeonato destes, fiz 17,58 metros. Consegui fazer uma boa marca, mas queria fazer mais, queria ir à final", admitiu.

Jéssica Inchude diz que esta prova "serve de experiência", pois é a sua "primeira prova importante" e fez "uma marca tão boa".

"Agora, é ir aos Europeus e Mundiais [ao ar livre] e estar muito melhor do que agora", afirmou.