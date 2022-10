Jéssica Augusto de regresso ao Braga: "Sempre foi um desejo terminar no clube onde comecei"

Jéssica Augusto, detentora de várias medalhas europeias de fundo, meio-fundo e corta-mato, manifestou a vontade de trabalhar em equipa "para colocar o Sporting de Braga no lugar que lhe pertence: o primeiro"

A atleta olímpica Jéssica Augusto, de 40 anos, vai regressar ao Braga, equipa que representou entre 1997 e 2006, depois de ter passado as últimas seis épocas no Sporting, anunciou esta sexta-feira o clube minhoto.

"Sempre foi um desejo terminar a carreira no clube onde comecei (...). Na minha cabeça a meta que impus foi daqui a dois anos terminar o alto rendimento", disse a atleta em declarações divulgadas pelo clube, assumindo um desejo: "Fazer de tudo para me despedir nos Jogos Olímpicos de Paris, que foi a cidade onde nasci. Foi isso que me motivou a regressar a casa".

"Trabalharmos todas para pôr o clube no primeiro lugar dos campeonatos nacionais, ir às Taças dos Clubes Campeões Europeus e lutar pelos pódios. São esses os objetivos a que me propus e espero que as minhas colegas também se proponham a elas, porque temos uma boa equipa. Temos que acreditar que é possível", disse a atleta, que soma vários títulos nacionais.

Na quinta-feira, Jéssica Augusto anunciou na rede social Instagram a saída do Sporting, agradecendo ao clube, aos adeptos e aos colegas de equipa e referindo: "Realizei muitos sonhos, venci e ajudei a vencer muitos títulos, que ficarão para sempre na minha memória e escritos no livro da grande história do clube".

A Jéssica Augusto, que também já representou o Maratona, junta-se Lia Lemos, de 21 anos, que soma passagens pelo Maia e pelo Sporting.