Jakob Ingebrigtsen testa positivo à covid-19

Redação com Lusa

Jakob Ingebrigtsen, prata na final dos 1500 metros dos Mundiais de atletismo em pista coberta, em Belgrado, anunciou ter testado positivo para a covid-19, num teste realizado esta segunda-feira, já na Noruega.

"Acabo de chegar a casa em Sandnes e decidi fazer o teste, depois de me sentir estranho, ontem [domingo] à noite", escreveu o atleta nas redes sociais, acompanhando a publicação de uma fotografia com o resultado positivo.

No entanto, o atual recordista mundial de 1500 metros indoor não quis relacionar a situação com a derrota na pista de Belgrado, para o etíope Samuel Tefera. "Antes da corrida, tudo parecia normal, com um teste PCR negativo e vários testes rápidos negativos também", assegura.

"Agora, é preciso recuperar e voltar a treinar. Encontramo-nos na próxima corrida", finaliza a publicação do jovem fundista norueguês, atual campeão olímpico, do mundo e da Europa ao ar livre.