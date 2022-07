"Já andava atrás da marca abaixo de 01:31 há alguns anos, não estava à espera"

A portuguesa Ana Cabecinha terminou na sexta-feira os 20 quilómetros marcha dos Mundiais de atletismo abaixo das 01:31 horas, uma marca que procurava há anos e que surpreendeu a própria, novamente nona classificada na prova.

A recordista nacional (01:27.46), de 38 anos, concluiu a prova disputada nas imediações do Autzen Stadium, em Eugene, nos Estados Unidos, em 01:30.29 horas, depois de ultrapassar, no último quilómetro, a chinesa Zhenxia Ma, que terminou com o mesmo tempo.

"Já competi com melhores condições e consegui piores marcas. Já andava atrás da marca abaixo de 01:31 há alguns anos [a última vez que tinha conseguido tinha sido em 2020], por isso, não estava à espera. Claro que houve quilómetros que me custaram, porque o calor começou a pesar, mas, na parte final, não me contentei com o 10.º e consegui melhorar para o nono. Acabei por ficar surpreendida e fiquei muito feliz pelo resultado", explicou a marchadora do CO Pechão, na zona mista.

A peruana Kimberly García Léon dominou a prova, vencendo-a em 01:26.58 horas, conquistando a primeira medalha em Mundiais para o país sul-americano ao impor-se à polaca Kataryna Zdzieblo, segunda, a 33 segundos, e à chinesa Shijie Qieyang, campeã olímpica em Londres2012, a 58.

Liu Hong, medalha de ouro no Rio2016 e quatro vezes campeã do mundo e que detinha o cetro, não foi além do quinto lugar, apesar de ter alcançado a sua melhor marca do ano (01:29.00), ficando atrás da australiana Jemima Montag (01:28.17), numa prova disputada sob cerca de 28º celsius a um ritmo bastante forte.

Cabecinha resistiu e, à sexta presença, repetiu o nono lugar de Doha2019 - depois de ter sido quarta em Pequim2015, sexta em Daegu2011 e Londres2017, e sétima em Moscovo2013 - superando o objetivo de ficar entre as 16 primeiras.

"Depois do ano complicado e de ter estado com covid-19 na semana passada, tenho de ficar satisfeita por voltar a entrar entre as 10 primeiras dos campeonatos do mundo. Podia ter sido diferente, porque me faltou volume de treino. Acho que o oitavo lugar estava ao meu alcance, mas, como não estava à espera, ainda estou mais feliz", referiu Cabecinha.

Na sua estreia em grandes competições, Carolina Costa, de 24 anos, foi 25.ª classificada, em 01:36.36, a 33 segundos do seu recorde pessoal.

"Eu vim com o objetivo de fazer uma boa marca e tudo o que viesse era por ótimo. Desejava um recorde pessoal, mas o horário, as condições, o calor, não eram muito favoráveis. Fiquei satisfeita, porque vim pelo "ranking" e como uma das piores. Estou satisfeita com o que fiz, mas não estou surpreendida", realçou a marchadora do Sporting.

Já Inês Henriques, que tinha como melhor resultado o sétimo lugar em Osaka2007, cumpriu a sua oitava presença nas provas de 20 quilómetros em Mundiais com o 32.º lugar - numa prova iniciada por 41 atletas e concluída por 36 -, em 01:38.32.

"Eu e a Carolina íamos a tentar ajudar-nos uma à outra, mas, a partir dos 11 quilómetros, depois de os abastecimentos não me terem caído bem, acabei por ingerir só água. Para chegar ao fim, fui controlando, mas não fico satisfeita, porque treinei mais do que o que fiz, mas o primeiro objetivo, que era chegar ao fim, foi conseguido", sublinhou Inês Henriques, de 42 anos.

A marchadora natural de Rio Maior, que somou a 10.ª presença em Mundiais e igualou a alemã Franca Dietzsch e a romena Nicoleta Grasu no segundo lugar das atletas com mais participações - uma lista liderada pela sua conterrânea Susana Feitor, com 11 - vai voltar à competição nos Mundiais na próxima sexta-feira, dia 22 de julho, às 06:15 locais (14:15 em Lisboa), juntamente com as estreantes Vitória Oliveira e Sandra Silva, na prova dos 35 quilómetros.

"Eu quero chegar ao fim nas duas competições. De alguma forma [foi um treino para os 35], mas eu tinha-me comprometido a dar o melhor de mim nesta prova e este foi o meu melhor. A minha prova principal vem aí e, quando vi que não conseguia ritmos mais elevados, acabei por fazer um treino", reforçou a marchadora, que se sagrou campeã do mundo dos extintos 50 quilómetros marcha em Londres2017.

A melhor classificação lusa nos 20 quilómetros marcha femininos continua na posse de Susana Feitor, com o terceiro lugar obtido em ​​​​​​​Helsínquia2005.