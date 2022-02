Isaac Nader vence 1500 metros no meeting de Valência com mínimos para o Mundial

Redação com Lusa

O registo obtido, 3.38,08 minutos, supera claramente o mínimo de 3.39,00 e coloca o atleta algarvio como o quarto melhor mundial do ano, além de subir a terceiro melhor luso de sempre.

O português Isaac Nader venceu esta quarta-feira os 1.500 metros do meeting de atletismo de pista coberta de Valência com uma marca que lhe garante o acesso aos Campeonatos do Mundo indoor, que se disputam em março em Belgrado.

O registo obtido, 3.38,08 minutos, supera claramente o mínimo de 3.39,00 e coloca o atleta algarvio como o quarto melhor mundial do ano, além de subir a terceiro melhor luso de sempre.

Nader progrediu mais de três segundos, em termos de recorde pessoal, fazendo uma corrida exemplar no plano tático, sempre na segunda posição até aos últimos 300 metros, quando atacou fortíssimo.

A marca conseguida coloca-o como terceiro na lista nacional absoluta, logo atrás do recordista nacional, Rui Silva - atualmente seu treinador - e do antigo recordista Mário Silva. Desde 2004 que um atleta português não corria tão rápido nesta distância.

Segunda nos 400 metros, Cátia Azevedo também esteve em bom plano, já que os 52,90 obtidos lhe garantem também o 'passaporte' para Belgrado. A quatrocentista lusa já tinha mínimos do ano passado, mas tinha de os confirmar em 2022, o que acaba de fazer.

O contingente português em Valência registou ainda um bom conjunto de triunfos, nas provas em que participou: foi o caso de Rosalina Santos nos 60 metros (7,38), Susana Costa no triplo (13,66), Tsanko Arnaudov no peso (20,31), Eliana Bandeira no peso (16,91) e Salomé Afonso nos 1.500 metros (4.17,61, recorde pessoal).