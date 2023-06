Isaac Nader termina em quarto nos 1 500 metros do meeting de Ostrava

Redação com Lusa

Mais cedo, João Coelho classificou-se em quarto lugar nos 400 metros, concluindo a volta à pista em 45,38 segundos

Isaac Nader terminou esta terça-feira no quarto lugar a prova de 1.500 metros do meeting de atletismo Golden Spike, em Ostrava, República Checa, com a marca de 3.34,01 minutos.

O meio-fundista português entrou no grupo dos quatro primeiros na entrada para a última volta e lutou pela vitória, acabando por ceder no sprint para o etíope Lamecha Girma (3.33,15), para o sul-africano Mafori Ryan Mphahlele (3.33,38) e para o britânico George Mills (3.33,85).

Nader, já qualificado diretamente para o Mundial Budapeste'2023, com um recorde pessoal de 3.31,67, continua assim a fazer uma época de grande nível, tendo convite assegurado para várias reuniões internacionais.

Coelho começou bastante forte a corrida e entrou na reta final na discussão do primeiro lugar, acabando, no entanto, por ser passado por mais dois atletas.

O vencedor foi o zambiano Muzala Samukonga, em 45,05, à frente do sul-africano Zakithi Nene (45,22) e do ucraniano Oleksandr Pohorilko (45,37).

Esta foi a primeira corrida de João Coelho após se ter apossado do recorde nacional dos 400 metros há quatro dias, em Chorzow, Polónia, na prova da primeira divisão do Europeu por seleções de atletismo.

Então, retirou nove segundo ao recorde de Vítor Ricardo Santos, fixando-o em 45,05, a cinco centésimos apenas do mínimo para o apuramento direto para o Mundial. No ranking de acesso por resultados a Budapeste'2023, está claramente em zona de entrada.

Menos bem esteve Cátia Azevedo, a recordista nacional dos 400 metros femininos, apenas oitava na sua corrida.

Com 52,80 segundos, foi última na corrida, ficando distante do seu recorde nacional de 50,51, feitos em Huelva, Espanha, em 2021.

O meeting Golden Spike integra o calendário do 'Continental Tour' da World Athletics, com o nível Ouro, que só é superado pelas provas da Liga Diamante.