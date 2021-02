Isaac Nader, José Carlos Pinto e Nuno Pereira com mínimos para o Europeu de pista

Redação com Lusa

Os atletas Isaac Nader e José Carlos Pinto (Benfica) e Nuno Pereira (Sporting) alcançaram este domingo, em Pombal, as marcas de qualificação para os 1.500 metros dos Campeonatos da Europa de pista coberta.

Os três atletas conseguiram a marca de qualificação (3.45,00 minutos) no Torneio de Preparação realizado em Pombal, numa prova que teve um final fulgurante e que deixou Hugo Rocha (Benfica) a 21 centésimos do apuramento para os Europeus.

O vencedor da prova de 1.500 metros foi Isaac Nader (Benfica), que terminou em 3.42,34 minutos, à frente do seu colega de equipa José Carlos Pinto, que registou 3.42,97 minutos, e Nuno Pereira (Sporting), que concluiu com 3.43,32 minutos.

Na quarta posição, Hugo Rocha (Benfica) cortou a meta em 3.45,21 minutos e no quinto posto chegou Miguel Moreira (Sporting de Braga), com 3.45,96. Todos os atletas registaram recordes pessoais.

Quem também ficou perto da marca de qualificação para os Europeus de pista coberta foi Mauro Pereira (Sobral de Ceira), que venceu os 400 metros em 47,91 segundos, a escassos 31 centésimos dos pedidos 47,60 segundos como mínimos.

Com mais três atletas abaixo de 50 segundos, o destaque vai para o triunfo de Rafael Jorge (Benfica) na série 4, com 49,33 segundos.

No salto em altura, o triunfo pertenceu a Nelson Pinto (Jardim da Serra), com 2,10 metros, a mesma marca de Gerson Baldé (Benfica), tendo Francisco Barreto (Sporting de Braga) terminado em terceiro, com 2,07.

No salto em comprimento, o triunfo pertenceu a Danilo Almeida (C. Benfica Faro), com 7,12 metros, e nos 200 metros, o melhor foi o sportinguista Tomás Gonçalves (22,60 segundos).

A prova feminina de 1.500 metros também registou bons resultados, tendo na primeira série Joana Soares (Jardim da Serra) terminado com a marca de 4.25,59 minutos, enquanto na segunda, a sportinguista Rita Figueiredo (júnior primeiro ano) venceu em 4.31,33 (depois de já ter alcançado um recorde pessoal no sábado).

No triplo salto, Susana Costa (Academia Fernanda Ribeiro) foi a vencedora, com a marca de 13,65 metros, numa prova em que Evelise Veiga (Sporting) não conseguiu marcar um salto válido.

Rivinilda Mentai (Benfica) venceu os 200 metros em 24,80 segundos, nos 400 metros o triunfo pertenceu a Juliana Guerreiro (Sporting), em 56,85 segundos, e no salto em altura triunfou Anabela Neto (Sporting), ao passar a fasquia colocada a 1,78 metros.