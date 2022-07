Isaac Nader falha semifinais nos 1500 metros nos Mundiais de Atletismo

Redação com Lusa

O português Isaac Nader falhou a qualificação para as semifinais dos 1.500 metros nos Mundiais de atletismo, em Eugene, nos Estados Unidos, no sábado, ao terminar com o 40.º tempo das eliminatórias.

Isaac Nader, de 23 anos, estreou-se em campeonatos do mundo com a marca de 3.42,81 minutos, que lhe valeu o 13.º e último lugar na segunda série, vencida pelo norueguês Jakob Ingebrigtsen, em 3.35.12.

O atleta do Benfica admitiu ter ficado aquém do esperado, após ter concluído as eliminatórias com o 40.º e penúltimo registo, entre os 41 presentes.

"Não foi, de todo, a estreia que eu idealizei. As sensações nas últimas semanas até têm sido boas, o inverno foi bom, mas no verão não, não sei o que se passa com o meu corpo, que não reagiu, e não percebi o que se passou hoje", referiu.

No entanto, por ter chegado a Eugene'2022 com a 41.ª marca do ano (3.40,43 minutos), o algarvio admitiu ter expectativas modestas, depois, em fevereiro último, ter conseguido, em pista coberta, o seu recorde pessoal 3.36,50.

"Esperava estar aqui a lutar por uma semifinal, com sorte por uma final, mas, tendo em conta como tem sido o verão, sabia que as hipóteses eram muito curtas. Vim desfrutar da experiência, preparar-me para os próximos desafios. Gostava de chegar a uma final nos Europeus, espero que as sensações sejam melhores", rematou.

A última das 18 vagas para as semifinais dos 1.500 metros foi ocupada pelo canadiano Cameron Proceviat, com o tempo de 3.37,43.