Turismo de Portugal recusa apoiar a Maratona do Porto

Prova está marcada para 4 de novembro.

O Turismo de Portugal recusou apoiar a Maratona do Porto, agendada para 4 de novembro, de acordo com um comunicado enviado pela Runporto, empresa que organiza a prova.

A razão para a recusa passará, segundo a resposta oficial, pela projeção, ou falta dela, internacional de Portugal derivante da prova.

"Anualmente é realizado um trabalho internacional com o objetivo de internacionalizar a EDP Maratona do Porto. Nesse sentido, a Runporto.com tem apostado na promoção da EDP Maratona com a presença nas maiores feiras dedicadas ao running do mundo. Assim, solicitou ao Turismo de Portugal "apoio na promoção da EDP Maratona do Porto através dos seus canais e apoio financeiro de forma a conseguir melhorar a divulgação do evento", ao qual obteve uma resposta negativa com a seguinte justificação: 'Embora a EDP Maratona do Porto apresente um número de participantes que não seja de menosprezar, a sua realização não contribuirá para a projeção internacional de Portugal em ativos de reconhecida importância nem terá capacidade para incrementar significativamente os fluxos e as receitas turísticas'".

A Runporto discordou da decisão e mostra, no comunicado a revolta pela "falta de apoio de uma entidade que deveria apoiar os projetos que contribuem para o crescimento do turismo em Portugal, como é o caso da EDP Maratona do Porto".