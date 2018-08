Tsanko Arnaudov terceiro classificado no meeting de Thum

O neo-zelandês Tom Walsh foi o vencedor da prova.

O lançador do peso Tsanko Arnaudov classificou-se esta sexta-feira em terceiro lugar no meeting de lançamentos de Thum, na Alemanha, com a marca de 20,52 metros.

O recordista nacional conseguiu a marca que lhe deu o terceiro lugar no último dos seis ensaios disponíveis. O benfiquista começou com 19,88 metros e depois lançou 20,19 e 20,09, nos três primeiros ensaios, terminando então na quarta posição. Nos três últimos lançamentos fez nulo, 20,01 e os 20,52.

O vencedor da prova foi o neo-zelandês Tom Walsh, líder do ranking mundial do ano, que em Thum lançou 21,71 metros, seguido do alemão David Storl (21,62), medalha de bronze nos Europeus em Berlim.

A vencedora da prova feminina foi a campeã europeia, a alemã Christina Schwanitz, com 18,84 metros.