Trail Penedo da Moura vai percorrer locais históricos

O trail Penedo da Moura vai percorrer locais cheios de história em Vila Nova de Famalicão.

A quarta edição do Trail Penedo da Moura, a correr na tarde no domingo (13 de julho), em Vila Nova de Famalicão, vai percorrer locais históricos de Vila Nova de Famalicão e contará serviço de babysitting e animação.

O evento será composto por quatro distâncias, duas delas competitivas: uma prova de trail com 18 quilómetros, com um nível de dificuldade médio e um trail curto de dez, de baixa dificuldade. Existe ainda a variante de caminhada, com oito quilómetros e um Trail Kids com 1500 metros para os mais pequenos.

O percurso inclui passagem pelo Penedo da Moura - que empresta o nome à prova - local que regista em sulcos na pedra os utensílios de - reza a lenda - uma Moura Encantada que habita o local. O local chegou a ser um posto avançado de vigia do castelo de Sabroso. Passará ainda pelo Caminho Real, utilizado pela caravana do Rei quando se deslocava entre Guimarães e Vila do Conde; fontanários do Condado (assim chamado de Condado por ser aqui que se conhecem os limites da Casa de Bragança) e pela Capela de Santa Tecla, erigida no Castro do mesmo nome donde se alcança vista de Mar.

A organização conjunta da Junta de Freguesia de Mogege, em parceria com os Fama Runners, promete abastecimentos finais, com porco no espeto, cerveja, sumos, facilidades de banho e serviço de babysitting, com insufláveis e monitores. Durante o Evento os participantes e acompanhantes podem visitar a mostra comunitária, composta por artesãos locais e outros e assistir a um Festival de Ranchos Folclóricos oriundos de vários pontos do país.

As inscrições - vão já nas 600 - terminam amanhã (7 de julho), excetuando a variante do Kids Trail, na qual a inscrição, gratuita, pode ser feita no próprio dia.