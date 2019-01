Sporting dominador nos Nacionais de estrada

Leões venceram coletivamente em ambos os sexos e, individualmente, com Catarina Ribeiro. Rui Pinto, do Benfica, venceu em masculinos

As equipas masculina e feminina do Sporting sagraram-se este sábado campeãs nacionais de estrada de atletismo, com Rui Pinto e Catarina Ribeiro a vencerem individualmente. Com partida e chegada na pista de honra do Estádio Nacional, no Jamor, os Nacionais de Estrada tiveram duas corridas, com resultados idênticos.

Na feminina, as atletas do Sporting alcançaram as posições cimeiras logo a abrir, até que ficaram na frente Sara Moreira e Catarina Ribeiro, que foram marcando um ritmo forte. Ribeiro conseguiu uma vantagem suficiente para atacar a subida final na frente, entrando na pista com larga vantagem sobre Moreira, que cortou a meta 37 segundos depois da colega. Catarina Ribeiro venceu, na segunda vez que subiu ao pódio (segunda em 2017), enquanto Sara Moreira ficou pela sexta vez na segunda posição. De forma surpreendente, a angolana Neide Dias, do Benfica, terminou na terceira posição.

A corrida masculina, que se iniciou 15 minutos mais tarde, revelou um Rui Pinto sereno, que desde o início marcou o ritmo, para se mostrar mais forte na subida final e cortar a meta com sete segundos de vantagem sobre o jovem sportinguista Miguel Marques. Foi o primeiro triunfo de Rui Pinto nestes campeonatos depois de ter sido segundo em 2015 e terceiro no ano passado. Miguel Marques foi um inesperado segundo classificado, a liderar o Sporting para um título coletivo esperado, apesar ter perdido elementos como Rui Pedro Silva e Licínio Pimentel, mas com o quarto elemento a pontuar para a equipa a chegar no sétimo posto. Mais surpreendente foi o terceiro posto de Bruno Paixão, do Beja. O atleta alentejano, de Portalegre, bem conhecido nas provas de estrada, impôs-se mesmo a um corredor sueco, que correu extra, e a Hermano Ferreira.

Resultados

Femininos:

1.ª Catarina Ribeiro (Sporting), 32m46s

2.ª Sara Moreira (Sporting), 33m23s

3.ª Neide Dias (Benfica), 34m10s

Por equipas:

1.ª Sporting, 18 pontos

Masculinos:

1.º Rui Pinto (Benfica), 29m37s

2.º Miguel Marques (Sporting), 29m44s

3.º Bruno Paixão (Beja AC), 29m47s

Por equipas:

1.º Sporting, 20 pontos.