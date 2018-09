Quenianos dominam Meia Maratona do Porto

Mike Kiptum Boit e Susan Kipsang Jeptoo venceram a 12.ª Meia Maratona do Porto.

Os quenianos Mike Kiptum Boit, com 01:00:53 horas, e Susan Kipsang Jeptoo, com 01:11.06, venceram este domingo as provas masculina e feminina da 12.ª Meia Maratona do Porto.

Em masculinos, a prova do Porto foi dominada pelos quenianos, que acabaram por preencher os primeiros quatro lugares, enquanto em femininos aquele país africano conseguiu também os dois primeiros lugares do pódio.

Luís Saraiva, do Sporting de Braga, foi o primeiro dos portugueses, no 13.º lugar, com 1:07.23 horas, menos dois segundos que José Moreira (Sporting) e 26 que João Almeida, que lhe sucederam na classificação.

Em femininos, Susana Godinho (Sporting), foi a melhor portuguesa, terminando no sétimo lugar, com o tempo de 1:18.47 horas, seguida de Andreia Cunha, com 1:23.55 horas e de Diana Almeida (Sporting), com 1:25.00.

O recorde da prova masculino foi estabelecido em 2011 por Zersenay Tadese (Eritreia) e é de 59.30 minutos, enquanto em femininos foi fixado em 2017 pela queniana Monica Jepkoech, com a marca de 01:09.23 horas.

Participaram na prova atletas dos cinco continentes, com África representada por 10 países, a Ásia com seis, a América com 11, a Europa com 22 e a Oceânia com um.

Classificações:

Masculinos:

1. Mike Kiptum Boit (Quénia), 1:00:53 horas

2. Abraham Kasongor Kapecha (Quénia), 1:01.19

3. Ishamael Chelanga Kalale (Quénia), 1:02.00

...

13. Luís Saraiva (Sp.Braga), 1:07.23

14. José Moreira (Sporting), 1:07.25

15. João Almeida, 1:07.49

Femininos:

Susan Kipsang Jeptoo (Quénia), 1:11.06 horas

2. Sharon Jemutai Cherop (Quénia) 1.11:09

3. Juliet Chekwel (Uganda), 1:11.55

...

7. Susana Godinho (Sporting), 1:18.47

8. Andreia Cunha, 1:23.55

9. Diana Almeida (Sporting), 1:25.00