Portugal fecha Europeus de atletismo para deficiência intelectual com mais cinco medalhas

A seleção portuguesa concluiu esta sexta-feira a sua participação nos Europeus de atletismo da Federação Internacional para Atletas com Deficiência Intelectual (INAS), que decorreu em Paris, com mais cinco medalhas.

No arranque do dia, Sandro Bessa conquistou a medalha de ouro nos 800 metros com 1.55,73 minutos, enquanto José Azevedo foi medalha de prata nos 5.000 metros, ao cumprir a prova em 15.18,70, na qual Paulo Benavente foi 11.º com 16.49,78.

As outras medalhas do dia foram conquistadas por Ana Filipe, prata nos 100 metros barreiras (18,02 segundos), Lenine Cunha, bronze no salto em comprimento (6,17 metros) e estafeta de 4x400 metros, bronze com a equipa Lenine Cunha, Carlos Lima, Carlos Freitas e Sandro Baessa (3.38,04 minutos).

Nas restantes provas do dia, Joana Silva foi quinta nos 3.000 metros com 12.58,57 minutos, Domingos Magalhães foi quarto nos 110 metros barreiras com 18,20 segundos, Carlos Lima foi sétimo no salto em comprimento com 5,90 metros) e a estafeta feminina dos 4x400 metros, formada por Cláudia Santos, Maria Graça Fernandes, Raquel Cerqueira e Ana Filipe , foik quarta com 4.31,72 minutos.

Com as cinco medalhas conquistadas esta sexta-feira, Portugal fechou a competição com um total de 19 medalhas, três de ouro, cinco de prata e 211 de bronze.