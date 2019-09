Patrícia Mamona e Irina Rodrigues pontuam bem pela Europa frente aos EUA

No "The Match Europe vs USA", Patrícia Mamona ficou em segundo no triplo salto e Irina em quarto no lançamento do disco.

Patrícia Mamona, segunda no triplo salto, e Irina Rodrigues, quarta no lançamento do disco, pontuaram bem para a seleção da Europa, no encontro de atletismo com a seleção dos Estados Unidos, que decorre em Minsk até terça-feira.

Únicas representantes portuguesas no "The Match", depois de Nelson Évora e Pedro Pablo Pichardo terem declinado o convite, estiveram ambas a bom nível, sendo Mamona a melhor europeia em prova e Irina a segunda, apenas atrás da croata Sandra Perkovic, bicampeão olímpica e mundial, que triunfou.

Mamona abriu o concurso com 14,21 metros, marca que não superou depois, registando ainda mais três saltos acima dos 14,00 metros, além de dois nulos. Deu para liderar a prova até à quarta série de saltos, quando a norte-americana Tori Franklin atingiu os 14,36 metros, dando assim os nove pontos à sua equipa. As restantes pontuaram de sete até um ponto, pelo que a portuguesa contribuiu com sete pontos para a seleção continental.

Franklin e Mamona confirmaram os mínimos para os Mundiais de Doha, para que já estão selecionadas.

No disco, Irina Rodrigues lançou a 60,87 metros, ao terceiro ensaio, o que lhe garantiu o acesso aos ensaios finais do concurso. Para a seleção, deu cinco pontos.

Favorita absoluta, na ausência das rivais cubanas (Yaime Perez e Dania Caballero), Perkovic resolveu tudo com um lançamento final a 67,65 metros, à frente das norte-americanas Laulauga Tausaga-Collins (63,71, melhor sub-23) e Valarie Allman (62,44). Todas estas lançadoras também irão competir em Doha'2019.

A primeira edição do "The Match Europe vs USA" disputa-se em Minsk até terça-feira, com quatro atletas por seleção, em moldes semelhantes à Ryder Cup, no golfe.

Estão representadas a maioria das provas do calendário oficial de pista, sendo que não há 5.000 e 10.000 metros (substituídas pelos 3.000 metros) e 4x400 metros (no seu lugar aparece uma estafeta de percursos desiguais).

No final do primeiro dia, a Europa lidera com 331 pontos, contra 304 dos Estados Unidos.