Patrícia Mamona com mínimos para os Europeus

A atleta do Sporting ultrapassou a marca de qualificação (13,85) para os Campeonatos Europeus.

Patrícia Mamona assegurou este sábado os mínimos para os Europeus de atletismo de pista coberta, ao atingir os 14,09 metros no triplo-salto, no decorrer da primeira jornada dos apuramentos para os Campeonatos Nacionais de Clubes, a decorrer em Pombal.

Com o melhor registo português do ano na sua primeira prova de triplo, a atleta do Sporting ultrapassou claramente a marca de qualificação (13,85) para os Campeonatos Europeus, que se realizam em Glasgow, Escócia, de 1 a 3 de março.

A finalista olímpica e campeã europeia concretizou uma das 10 vitórias individuais do Sporting (em 13 possíveis), sendo bem secundada por outra internacional, Cátia Azevedo, que correu os 400 metros em 54,06 segundos.

Ainda estiveram em bom plano as saltadoras Evelise Veiga, com 6,26 metros no comprimento (a 24 centímetros dos mínimos e a apenas seis do seu recorde pessoal) e Anabela Neto, com 1,82 em altura, a três centímetros do seu recorde pessoal.

Ana Cabecinha, nos 3.000 metros marcha, Joana Soares, nos 1.500 metros, e Filomena Costa, nos 3.000 metros, conseguiram as três vitórias que fugiram ao Sporting.

Em masculinos, o Sporting conseguiu 11 vitórias individuais, destacando-se o velocista Carlos Nascimento, com 6,75 segundos nos 60 metros, e os saltadores, com o júnior Gerson Bardé a fazer 2,06 em altura, Edi Maia a passar 5,25 na vara, Carlos Veiga a saltar 7,29 e Tiago Pereira a fazer a melhor marca do ano no triplo, com 15,98.

Apenas duas provas não foram dominadas pelo Sporting: os 1.500 metros, com triunfo de Tomás Silva, do Grecas, e os 60 m barreiras, ganhos por Paulo Neto, do Jardim da Serra.

Os apuramentos, nos quais estão inscritas 50 equipas masculinas e 41 femininas, são distribuídos em três jornadas, sendo a de hoje a que tinha maior participação (32 equipas masculinas e 19 femininas), o que levou a grandes atrasos no programa. Domingo de manhã e de tarde competem as restantes equipas.

Vencedores das provas de sábado:

Femininos (todas do Sporting, exceto as assinaladas): 60 m - Beatriz Andrade, 7,71 segundos; 400 m - Cátia Azevedo, 54,06s; 800 m - Beatriz Rodrigues, 2.15,93 minutos; 1.500 m - Joana Soares (Jardim da Serra), 4.32,93 m; 3.000 m - Filomena Costa (Jardim da Serra), 9.46,90; 60 m barreiras - Olímpia Barbosa, 8,47s; altura - Anabela Neto, 1,82 metros; vara - Ana Carol Oliveira, 3,35m; comprimento - Evelise Veiga, 6,26m; triplo - Patrícia Mamona, 14,09m; peso - Jessica Inchude, 15,46m; 3.000 m marcha - Ana Cabecinha (CO Pechão), 13.08,66 minutos; 4x400 m - Sporting, 3.53,27 minutos.

Masculinos (todos do Sporting, exceto os assinalados): 60 m - Carlos Nascimento, 7,75 segundos; 400 m - André Marques, 49,78s; 800 m - Sandy Martins, 1.52,35m; 1.500 m - Tomás Silva (Grecas), 3.59,31 m; 3.000 m - Fernando Serrão, 8.22,60 m; 60 m barreiras - Paulo Neto (Jardim da Serra), 8,36 s; altura - Gerson Baldé, 2,06; vara - Edi Maia, 5,25; comprimento - Carlos Veiga, 7,29; triplo - Tiago Pereira, 15,98; peso - Marco Fortes, 16,62; 5.000 m marcha - Paulo Martins, 21.43,71; 4x400 m - Sporting, 3.21,64.