"Não me chamem Serena Williams", reage Patrícia Mamona

Atleta do Sporting queixou-se de ter sido vítima de racismo à porta de uma discoteca em Lisboa.

Patrícia Mamona recorreu ao Instagram para explicar o incidente que ocorreu na madrugada de sexta-feira. A atleta deu conta nas redes sociais que foi barrada à porta de uma discoteca em Lisboa devido à cor da pele, acusando aquele espaço de diversão noturna de racismo. Face aos comentários, Patrícia Mamona procurou responder às críticas e explicar o que sucedeu. "Por favor não me chamem de Serena Williams, estou apenas a ser eu, e desculpem se ofendi alguém por ser eu", escreveu.

Leia o post de Patrícia Mamona na íntegra:

"Por favor, não quero conflitos verbais e essa não é a minha intenção. Incidentes acontecem, mas fiquei triste foi pela maneira como os meus colegas foram tratados, porque estando eu do lado oposto com outro segurança foi algo diferente, este reconheceu-me e falou super bem comigo e mas perguntei-lhe porque é que estavam a fazer isso com os meus colegas (eu não estou triste por ter sido rejeitada, porque este nem foi o caso).

Apenas queria saber porque é que lhes fizeram isso e se era possível darem-me um argumento plausível para tal a situação. Mas é era um 'Feeling'. Não consegui ficar indiferente à situação e fiz o post. Quem não estava lá não sabe o que aconteceu e nem do que foi dito, e admito que posso ter sido incorreta da minha parte usar o termo 'black friends' (e por isso vos peço desculpa, mas todos os que lá estavam presentes perante a sucessão de acontecimentos pensaram o mesmo, eu do lado oposto a ter uma conversa tranquila com uns dos seguranças e do outro lado os meus amigos a verem carradas de pessoas a entrarem qualquer tipo de questionário, não lhes cobram o mesmo valor de entrada, entre outros; acreditem que eu também detesto quando as pessoas usam 'racial card' como desculpa das coisas más que acontecem, sou black e penso isso até é demais; tipo ah não tenho emprego porque sou black, neps às vezes é mesmo porque não estudaste) mas também aqueles que criticam negativamente podem estar a ser incorretos ao criticarem esta situação particular quando que nenhum vocês não estava presente.



Peço desculpa a quem gosta do Lux, acredito fielmente que seja um bom sítio e divertido, que tenham pessoas simpáticas livres de qualquer tipo de discriminação, porque muita gente aqui fala super bem, e foi o que nos levou a ir para lá inicialmente.



Acabei apenas por exprimir o que assisti e o que estava a sentir. Há muita gente que é barrada, já percebi que que sim, mas se há, gostava apenas que houvesse um bom argumento para tal! Ter um 'Feeling' (nem sei que tipo de feeling é esse) para mim não foi um bom argumento. Contudo fiquem descansados que a situação foi facilmente resolvida da maneira que achamos correta, fomos embora e pronto.



Como muitos dizem aqui, deal with it Patrícia, percebi a mensagem! Racismo ou não, não sei, espero que e tenha sido ilusão minha, discriminação provavelmente, mas já passou! Aos meus amigos que diziam que nunca mais iam lá voltar, opa deixem-lá... Eles lá tem as suas ter as suas razões... Por favor não me chamem de Serena Williams, estou apenas a ser eu, e desculpem se ofendi alguém por ser eu. Tenho uma época desportiva muito difícil pela frente, e é isso que tenho que me focar.



