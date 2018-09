Naide Gomes comenta medalha, lembra lágrimas e atira: "Infelizmente nem todos jogam limpo"

Atleta russa foi desqualificada, o que deu medalha à portuguesa nos Mundiais de 2009

Naide Gomes reagiu, nas redes sociais, à informação que tinha subido uma posição nos Mundiais 2009, em que ficou em quarto lugar no salto em comprimento. A russa Tatyana Lebedeva, que ficou em segundo lugar, foi desqualificada, por condenação por uso de doping, o que fez a portuguesa saltar para a posição da medalha de bronze.

A ex-atleta, com 38 anos, lembra as lágrimas nessa prova. "Injusto! Chorei tanto após essa prova, nem imaginam. Após os Jogos olímpicos de 2008, onde havia falhado a qualificação, jurei que nunca mais iria falhar. Lutei muito com os meus fantasmas em 2009, mas nunca deixei de baixar os braços, trabalhei com um único pensamento, ganhar uma medalha nos mundiais de Berlim." Naide lembra que ficou desapontada com o resultado nessa competição. "Nesta prova de Berlim de 2009, foi a minha pior competição a nível emocional, estava fragilizada com o que aconteceu nos jogos, mas nunca deixei de lutar e de acreditar que era possível vencer esta competição. Até ao último salto estava na posição do pódio, infelizmente a Atleta turca passou-me no último salto e lá fiquei no lugar que ninguém quer ficar, 4° lugar. Fiquei tão triste, que ninguém imagina!"

A rematar, a agora medalhada lembra que sempre competiu limpa. "Nunca fiz batota, competi sempre limpa, os resultados que alcancei foi o resultado do nosso trabalho (Meu e do Meu grande Treinador Abreu Matos). E acreditem fui muito feliz, alcancei títulos, fui medalhada 11 vezes em anos consecutivos. Fiz história, fui a primeira mulher Portuguesa a passar barreira dos 7 metros. O meu recorde Nacional é de 7m12. Extraordinário, não é? Pois é! Alcancei tudo isso completamente limpa. Não fiz batota. Cá estou eu, com a minha consciência limpa, durmo muito tranquilamente (agora nem por isso, pq os meus filhotes não me deixam ). É Injusto? É, muito. Infelizmente no desporto nem todos jogam limpo!"