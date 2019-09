Mundiais: Portugal com 15 atletas em onze provas

São 15 os portugueses que vão competir em Doha, desta setxa-feira até 6 de outubro, nos Campeonatos do Mundo de atletismo. Pichardo e Inês Henriques são candidatos ao pódio

Portugal apresenta-se nos Mundiais de atletismo com 15 atletas, um dos números mais de sempre e com o presidente da federação lusa a considerar que estão em Doha "os melhores dos melhores" e a "elite do atletismo português".

O luso-cubano Pedro Pablo Pichardo, no triplo salto, e Inês Henriques, nos 50 km marcha, são as principais esperanças portuguesas na luta por lugares no pódio. Nelson Évora (triplo), João Vieira (50 km marcha), Patrícia Mamona e Susana Costa (triplo), Ana Cabecinha (20 km marcha) e Salomé Rocha (maratona) são os que poderão também entrar na luta pelos lugares de honra.

O triplo está em destaque, com um terço da comitiva, sendo que Évora já foi campeão e Pichardo vice-campeão (ainda por Cuba). São eles que abrem os Mundiais, em termos de portugueses, na tarde de sexta-feira, procurando marca para regressar ao estádio Khalifa dois dias depois.

Não serão dos que mais sofrem com os incríveis horários destes campeonatos - maratonistas e marchadores terminam de madrugada - e à hora em que competem as temperaturas já são um pouco mais amenas, em dias em que a máxima prevista é de 38 graus.

Ao nível da pista do estádio, a temperatura está controlada e não deve passar dos 26 a 28 graus, se tudo correr bem. Mas a temperatura na cidade, durante os últimos dias de treino (32 graus à meia-noite) e a humidade, que chega aos 80 por cento, vai 'pesar' para (quase) todos.

Pichardo terá de estar bem melhor do que nesta época, até agora. Terá nos norte-americanos Will Claye (18,14 esta época) e Christian Taylor, bicampeão olímpico e tricampeão mundial, com 17,82 como melhor esta época, os grandes adversários. O terceiro norte-americano é Omar Craddock (17,68 este ano).

Pichardo, que tem 18,08 como recorde pessoal, já chegou este ano aos 17,53 e é o quinto entre os inscritos, a logo atrás de Hugues Zango (Burundi), com 17,58 em pista coberta.

Nelson Évora, terceiro há dois anos, aparece em lugar secundário (18.º), com os seus 17,13 em pista coberta, mas costuma fazer as suas melhores marcas em grandes competições.

Quanto a Inês Henriques, a época também não lhe correu bem, mas tem o estatuto de ser a atual campeã do mundo e da Europa. Com 4:09.21 horas esta época, Inês Henriques continua entre as melhores, aos 29 anos. Abaixo das 4:10 horas, há ainda as chinesas Maocuo Li (4:03.51) e Faying Ma (4:07.30), a italiana Eleonora Giorgi (4:04.50) e a espanhola Julia Takacs (4:05.46), com outra chinesa, Rui Liang, a ter 4.04.36 em 2018.

No triplo, Patrícia Mamona, Susana Costa e Evelise Veiga já fizeram saltos que as colocam como prováveis finalistas, o que seria um feito inédito para Portugal.

Outra hipótese de boa classificação será a de Salomé Rocha na maratona, atendendo ao 11.º tempo (2:24.47) que tem entre as inscritas. Fez uma preparação específica de horas de treino sob calor e humidade, para numa corrida sempre imprevisível e ainda mais desta vez, atendendo à alta temperatura que se espera, apesar de a prova se iniciar à meia-noite local.

Triplo Salto:

Nelson Évora (Sporting)

Recorde pessoal: 17,74 metros (07)

Melhor marca em 2019: 17,13 metros

Pedro Pichardo (Benfica)

Recorde pessoal: 18,08 metros (15)

Melhor marca em 2019: 17,53 metros

Peso:

Francisco Belo (Benfica)

Recorde pessoal: 20,97 metros (19)

Melhor marca em 2019: 20,97 metros

20Km Marcha:

João Vieira (Sporting)

Recorde pessoal: 1h20m09s (06)

Melhor marca em 2019: 1h22m05s

50Km Marcha:

João Vieira (Sporting)

Recorde pessoal: 3h45m17s (12)

Melhor marca em 2019: 3h46m38s

100 m:

Lorene Bazolo (Sporting)

Recorde pessoal: 11,21s (16)

Melhor marca em 2019: 11,23s

400 m:

Cátia Azevedo (Sporting)

Recorde pessoal: 51,52s (19)

Melhor marca em 2019: 51,62s

Maratona:

Salomé Rocha (Sporting)

Recorde pessoal: 2h24m47s (19)

Melhor marca em 2019: 2h24m47s

50Km Marcha:

Inês Henriques (CN Rio Maior)

Recorde pessoal: 4h05m56s (17)

Melhor marca em 2019: 4h13m57s

20Km Marcha:

Ana Cabecinha (Pechão)

Recorde pessoal: 1h27m46s (08)

Melhor marca em 2019: 1h31nm12s

50Km Marcha:

Mara Ribeiro (Benfica)

Recorde pessoal: 4h27m14s (19)

Melhor marca em 2019: 4h27m19s

Triplo Salto:

Patrícia Mamona (Sporting)

Recorde pessoal: 14,65 metros (16)

Melhor marca em 2019: 14.44 metros (pc)

Susana Costa (A. F. Ribeiro)

Recorde pessoal: 14,43 metros, pc (19)

Melhor marca em 2019: 14,43 metros (pc)

Evelise Veiga (Sporting)

Recorde pessoal: 14,32 metros (19)

Melhor marca em 2019: 14,32 metros

Disco:

Irina Rodrigues (Sporting)

Recorde pessoal: 63,96 metros (16)

Melhor marca em 2019: 62,74 metros

Liliana Cá (Sporting)

Recorde pessoal: 61,02 metros (18)

Melhor marca em 2019: 59,69 metros