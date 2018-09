Mónaco organizou o melhor meeting de atletismo em 2018

Prova teve lugar em julho

O 'meeting' de Braga ficou hoje na 197.ª posição do 'ranking' das melhores provas de atletismo do mundo, com a Liga de Diamante do Mónaco a ser considerada a melhor.

A prova que se realizou em Monte Carlo, no Estádio Luís II (20 de julho) foi considerado o melhor 'meeting' mundial de 2018 graças a um impressionante conjunto de resultados, destacando-se o recorde do mundo dos 3000 metros obstáculos, pela queniana Beatrice Chepkoech, dois recordes da Liga Diamante, quatro recordes continentais, seis recordes do meeting e sete melhores marcas mundiais do ano.

Neste ranking da Associação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF, na sigla internacional), em que contam as 12 melhores provas do 'meeting' (com os seus cinco melhores resultados) e as 12 melhores marcas das disciplinas restantes (um total de 72 marcas), com bónus pela obtenção de recordes mundiais, a prova monegasca somou 95.985 pontos, deixando para trás o 'meeting' de Eugene (95.435), as duas finais da Liga Diamante, Zurique (95.185) e Bruxelas (95.174), e a prova de Londres (95.134).

Até ao 10º lugar encontram-se mais cinco 'encontros' da Liga Diamante: Paris (94.768), Lausana (94.211), Rabat (93.095), Roma (93.041) e Doha (93.023).

Num total de 709 provas consideradas, o 'meeting' de S. João, em Braga, o melhor em Portugal, ocupa a 197ª posição, com 73.552 pontos.

Recorde-se que esta foi a primeira edição da competição bracarense, que tem agora uma responsabilidade acrescida na sua realização no próximo ano.