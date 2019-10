Lucinda Sousa faz o pleno nos Trilhos do Sousa

Lucinda Sousa venceu pela terceira vez consecutiva os Trilhos do Sousa. A prova cruzou as serras do Castiçal e de Midões e deu a conhecer a bonita zona dos Moinhos de Jancido.

Lucinda Sousa venceu pela terceira vez consecutiva a terceira edição dos Trilhos do Sousa, prova de trail realizada no passado domingo, em Gens, Gondomar. A atleta da Prozis Team, madrinha do evento, foi a atleta mais rápida na variante mais longa, a de 15 quilómetros, naquele que foi o seu regresso à competição depois da participação nos exigentes 150 quilómetros do TDS do Ultra Trail Mont Blanc, no final de agosto, onde conquistou um meritório 10.º lugar entre as 123 participantes.

Nos homens, João Cruz (CB Run), foi o primeiro a cortar a meta, tendo beneficiado do facto de Fernando Lemos se ter enganado no percurso, quando liderava com uma vantagem confortável. Seja como for, o vencedor demonstrou estar num bom momento de forma depois de ter conquistado um quarto lugar no Grande Trail Serra de Arga, em Viana do Castelo, uma semana antes.

O "Trilhos do Sousa", é uma prova organizada pelo Centro Social Paroquial S. João Foz do Sousa, e contou ainda com uma variante mais curta de 10 quilómetros (ver classificações em baixo), uma caminhada com oito quilómetros. No total, foram cerca de 500 os participantes de um evento com uma forte componente solidária e que tem o objectivo de angariar fundos para o centro Social, fundado em 2001, e que presta apoio a mais de 160 utentes e 600 famílias em situação de vulnerabilidade social.

A prova deu a conhecer as potencialidades da região para a prática do trail, com um percurso que, na variante mais longa, incluiu passagens pela serras do Castiçal e de Midões, cruzando zonas onde se faziam as explorações de carvão a céu aberto, tendo por companhia um trilho onde existiu uma linha de caminho de ferro usada para o transporte do carvão até à encosta do Rio Douro. Do interessante percurso destacamos os Moinhos de Jancido e a passagem do Rio Sousa por uma ponte construída propositadamente pelo Agrupamento de Escoteiros da Foz do Sousa.

Classificações

Trail Longo (15 km, 800m D+); 100 atletas na meta

Masculinos

1.º João Henrique da Cruz (CB Run) 01:15:41

2.º António Martins (Boavista FC) 01:20:34

3.º Tiago Teixeira (EDV Viana Trail) 01:26:36

Femininos

1.ª Lucinda Sousa (individual) 01:26:36

2.ª Vitória Oliveira (Sporting) 01:37:26

3.ª Cristina Oliveira (individual) 01:50:23

Trail Curto (10 km, 500m D+); 67 atletas na meta

Masculinos

1.º Tiago Moreira (individual) 00:55:18

2.º Bruno Pereira (Amigos 100 Limites) 00:56:04

3.º José Guimarães (individual) 01:01:39

Femininos

1.ª Joana Cardoso (Gondomar Futsal) 01:12:56

2.ª Ângela Moutinho (Gondomar Futsal) 01:16:05

3.ª Licínia Silva (DAPproduções) 01:19:25