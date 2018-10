LouzanTrail abre o novo circuito Salomon Golden Trail National Series

O LouzanTrail será uma das cinco provas do novo circuito ibérico Salomon Golden Trail National Series. Muitos atletas de renome já estão confirmados.

A prova portuguesa de corrida de montanha LouzanTrail, a realizar na Serra da Lousã, em Coimbra, em 26 e 27 de janeiro de 2019, vai integrar o recém-criado circuito ibérico Salomon Golden Trail National Series.

O LouzanTrail, organizado pelo Montanha Clube Trail Running, abre a edição inaugural do circuito que inclui outras quatro provas: Maratón Del Meridiano (2 de fevereiro, La Frontera-El Hierro, nas Canárias, Espanha), o Trail Cap de Creus (7 de abril, Costa Brava, Espanha), a Zegama Aizkorri (2 de junho, País Basco, Espanha) e a Grande Final na Sky Pirineu (5 de outubro, Catalunha, Espanha).

O LouzanTrail é uma prova que percorre os trilhos agora recuperados e que durante centenas de anos foram usadas pelos habitantes da serra como ligação às Aldeias do Xisto. O evento será composto por três distâncias competitivas: 43 km (com 3000 metros de desnível positivo); 29 km (2000 D+); 16 km (1260 D+), e ainda uma caminhada de 10 km (500 D+) e uma corrida para os mais jovens, a Corrida dos Rapozinhos.

"Vamos proporcionar aos atletas os melhores trilhos, dando-lhes a conhecer a história dos povos serranos. Será claramente o regresso às nossas origens. A entrada no circuito Golden Trail Series é o reconhecimento, ao mais alto nível, da qualidade do LouzanTrail. Apesar de, em 2018, termos acolhido atletas oriundos de locais tão distantes como a Argentina e o Japão, sabemos que será a edição de 2019 que nos colocará definitivamente no circuito internacional. Esta projeção permitir-nos-á atrair patrocinadores e investidores que, esperamos, nos permitam avançar com projetos de cariz permanente para a valorização dos trilhos da Serra da Lousã", destaca Ana Sêco, da organização.

Muitos atletas de renome já confirmaram a presença, entre os quais a Anete Svilpe, segunda melhor atleta da Letónia, de acordo com a pontuação da International Trail Running Association (ITRA); Andris Ronimoiss, vencedor do Madeira Island Ultra Trail 2018, e melhor atleta letão, de acordo com o ranking da ITRA; Bruno Coelho, atleta da Seleção Nacional de Trail e vencedor do Azores Trail Run 2018; Luís Duarte, atleta da Seleção Nacional e Trail 2018 e vencedor do Ultra Trail Serra Da Freita 2018; André Rodrigues, melhor português no Campeonato do Mundo de Trail 2018 e vencedor do Trilhos Dos Abutres 2018; Ricardo Silva, vencedor do Ultra LouzanTrail 2018; Luís Semedo, vencedor da Taça de Portugal de Trail 2018, Tiago Aires e Olívia Sousa, ambos atletas da Seleção Nacional de Trail, em 2017. São ainda convidados da organização nomes de destaque como o italiano Rota Donatello ou os portugueses Ester Alves, Romeu Gouveia e Tiago Romão da Equipa Salomon/Suunto Portugal.

José Guimarães, responsável do marketing da Salomon/Suunto, e em nome da organização do novo circuito, destacou as condições naturais da serra da Lousã: "A marca tem seguido com interesse as edições anteriores da prova e os seus atletas conhecem bem o potencial da Serra da Lousã, sendo habitual para eles treinar nesses trilhos".