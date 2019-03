Jornalista-atleta venceu a O JOGO Corrida Dia do Pai

Porto, 17/03/2019 - Decorreu esta manhã, junto ao Queimódromo do Porto, a 16ª edição da Corrida do Dia do Pai. Chegada á meta. António Pedro Rocha (Fábio Poço/Global Imagens)

António Pedro Rocha repetiu o êxito da S. Silvestre do Porto, mas desta vez batendo o leão José Moreira numa manhã chuvosa. Daniela Cunha, do Sporting, venceu em femininos.

António Pedro Rocha, do CD S. Salvador do Campo, com o tempo de 31m17s, venceu a 16ª edição da O JOGO Corrida do Dia do Pai, que teve uma vez mais milhares a correr nas ruas de Matosinhos e do Porto, embora a manhã fosse de chuva.

Na segunda posição ficou José Moreira, do Sporting, com 31m18s, perdendo no sprint final para o jornalista-atleta que já havia ganho a S. Silvestre do Porto precisamente devido à sua ponta final. Alguns segundos depois, com 31m38s, chegou na terceira posição Daniel Pinheiro, do CD S. Salvador do Campo.

No setor feminino, Daniela Cunha, do Sporting, venceu com o tempo de 35m10s, seguida de Marta Martins, do Sporting de Braga, com 36m42s. A terceira foi Diana Almeida, do Sporting, em 37m30s.

A O JOGO Corrida do Dia do Pai teve 10 km e no mesmo percurso fez-se antes uma inovadora prova de bicicletas. A caminhada teve 5 km e entre todos os presentes na manhã chuvosa foram sorteadas duas bicicletas.