Irina Rodrigues conquista bronze no disco na Taça da Europa

Irina Rodrigues conquistou a sua sétima medalha nesta competição.

A lançadora portuguesa Irina Rodrigues conquistou, este domingo, a medalha de bronze no lançamento do disco da Taça da Europa de lançamentos, que se realizou em Samorin, na Eslováquia.

Depois da medalha de ouro de Francisco Belo no peso, na primeira jornada, foi agora a vez de Irina Rodrigues conquistar a sua sétima medalha nesta competição, pois foi segunda em 2018, terceira em 2015 e tem ainda quatro medalhas no escalão sub23.

Irina Rodrigues, do Sporting, lançou o disco a 58,05 metros, sendo superada pelas alemãs Shanice Craft (59,79) e Nadine Muller (59,74). No nono lugar ficou a outra portuguesa, Liliana Cá, do Novas Luzes, com 54,35.

Nas restantes provas, no lançamento do peso, Francislaine Serra, do Sporting, conseguiu um recorde pessoal de 16,36 metros, que a deixou em terceiro lugar no grupo B, sendo 11.ª da geral, enquanto Eliana Bandeira, do Benfica, não conseguiu um único lançamento válido.

No lançamento do martelo masculino, António Vital e Silva, do Benfica, lançou 67,47 metros, sendo oitavo no grupo B (23.º da geral), e Miguel Carreira, do Sporting, que lançou menos dois centímetros (67,45), sendo nono no grupo (24.º da geral).

Já nos escalões sub23, em masculinos, Otoniel Badjana, do Benfica, lançou o peso a 15,27 metros, sendo 15.º da classificação. Em femininos, Cláudia Ferreira, do Sporting, foi 13.ª no lançamento do dardo, com a marca de 48,83.