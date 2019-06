Francisco Belo quarto classificado em Praga no lançamento do peso

Francisco Belo terminou com a marca de 20,53 metros, obtida ao quinto ensaio.

O líder do ranking português de lançamento do peso, Francisco Belo, obteve esta segunda-feira o quarto lugar no Memorial Josefa Odliozila, em Praga, terminando com a marca de 20,53 metros, obtida ao quinto ensaio.

O atleta do Benfica ficou atrás do norte-americano Joe Kovacs (21,29), vice-campeão olímpico em 2016, do checo Tomas Stanek (21,19), medalha de bronze nos Europeus de pista coberta de 2019, e do bósnio Mesud Pezer (20,78).

No domingo, o recordista de Portugal, Tsanko Arnaudov, do Benfica, foi segundo classificado no lançamento do peso no Meeting de Gliwice, na Polónia, com a marca de 18,55 metros. O vencedor foi o polaco Michal Haratyk (21,79), campeão europeu ao ar livre (2018) e em pista coberta (2019).

Também no domingo, mas em França (Meeting de St. Egreve), a sportinguista Olímpia Barbosa foi segunda nos 100 metros barreiras com a marca de 13,43 segundos, depois de ter sido igualmente a segunda classificada na eliminatória com um tempo de 13,68.