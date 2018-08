Evelise Veiga foi oitava no salto em comprimento

A vencedora do concurso foi a alemã Malaika Mihambo, com 6,75 metros no terceiro ensaio

A portuguesa Evelise Veiga fechou a sua participação nos Campeonatos Europeus de atletismo, em Berlim, com o oitavo lugar na final do salto em comprimento.

Evelise Veiga abriu o concurso com a marca de 6,47 metros (v: +0,6 m/s), que viria a ser a sua melhor em toda a final, que lhe garantiu o acesso aos três últimos saltos. Os seus outros saltos foram 6,39, nulo, 6,14, 6,30 e nulo.

A vencedora do concurso foi a alemã Malaika Mihambo, com 6,75 metros, no terceiro ensaio, à frente de Marina Bekh, da Ucrânia (6,73) e da britânica Shara Proctor (6,70).