Europeus: Susana Costa e Lecabela Quaresma aquém do que desejavam

Susana foi 11.ª na final do triplo salto e Lecabela 16.ª no heptatlo

Susana Costa, 11.ª na final do triplo salto, e Lecabela Quaresma, 16.ª no heptatlo, concluíram hoje a participação nos Europeus de atletismo, em Berlim, com resultados aquém do que desejavam.

No triplo, Susana Costa, que foi quinta classificada na final de Amesterdão, foi agora 11.ª, com a marca de 13,97 metros conseguida ao segundo ensaio. A portuguesa abriu com 13,78 e no último já não conseguiu melhor, saltando 13,87.

"Desta vez não consegui superar os pequenos problemas que estava a enfrentar na competição e por isso não consegui chegar onde queria. Fico com um sentimento agridoce, pois a marca da qualificação daria para fazer os últimos saltos. Mas a verdade é que não há dois dias iguais", referiu a atleta.

Susana Costa foi a única portuguesa na final do triplo, depois de Patrícia Mamona, que defendia o título, e Lecabela Quaresma terem ficado nas qualificações. "A verdade é que voltei a uma final, o que me deixa orgulhosa do meu trabalho", concluiu a atleta.

A vencedora foi a grega Paraskevi Papahristou, com a marca de 14,60 - mais dois centímetros do que conseguira Patrícia Mamona quando foi campeã há dois anos -, à frente da alemã Kristin Gierich, que fez um recorde pessoal (14,45), e da espanhola Ana Peleteiro (14,44).

No heptatlo, Lecabela Quaresma terminou em 16.º lugar, com a sua melhor marca deste ano (5.950 pontos).

"Tenho a certeza de que o triplo não prejudicou a minha participação no heptatlo. Tinha o objetivo de chegar aos 6.000 pontos, o que não aconteceu porque quebrei um pouco no final dos 800 metros", afirmou a atleta.

"Mas esta foi uma importante experiência para mim. No próximo ano vou experimentar mais o triplo, mas não vou deixar o heptatlo", referiu Lecabela Quaresma, que acabou por classificar como "positiva", a sua participação nestes Europeus.

A vencedora da prova foi a belga Nafissatou Thiam, que 'fechou' um ciclo de três anos com os títulos de campeã olímpica, mundial e europeia. A belga somou 6.816 pontos, mais 57 que a britânica Katarina Johnson-Thompson (6.759), num pódio completado pela alemã Carolin Schafer (6.602).