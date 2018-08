Europeus: Partida dos 20km de marcha feminina adiada por questões de segurança

A saída será feita em conjunto com a dos homens, com hora prevista para as 9h55, em Lisboa.

A partida da prova feminina de 20km de marcha dos Campeonatos Europeus de atletismo, prevista para as 9h05 (8h05 em Lisboa) e onde estarão as atletas portuguesas Ana Cabecinha e Edna Barros, foi adiada por questões de segurança.

De acordo com o Comité Organizador havia um forte cheiro a gás na zona e, por isso, a saída será feita em conjunto com a dos homens, prevista para as 10h55 (9h55 em Lisboa).

"Os bombeiros estão a ver o cheiro a gás nas imediações do circuiro de marcha, de acordo com o protocolo de segurança e, por isso, a partida será adiada", explicou o Comité em comunicado.