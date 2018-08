Europeu de Triatlo: sortes diferentes para os portugueses

João Silva e Pedro Gaspar terminaram a prova, ao contrário de André Dias e Pedro Arraiolos

Os portugueses João Silva e Pedro Gaspar acabaram hoje em 36.º e 41.º lugar entre 59 participantes, respetivamente, o Europeu de triatlo, em Glasgow, enquanto André Dias e Pedro Arraiolos desistiram.

João Silva, medalha de bronze em 2017, concluiu os 1,5 quilómetros de natação, 37,92 de bicicleta e 10 de corrida em 1:52.54 horas, mais 5.37 minutos do que Pierre Le Corre (1:47.17), que resistiu do avanço do espanhol Fernando Alarza e à perseguição do belga Marten Van Riel, para suceder ao português João Pereira como campeão europeu.

"Ficou um bocadinho aquém [do objetivo]. Depois da natação, não tive grande hipótese de chegar à frente", afirmou João Silva no final, em declarações à agência Lusa no parque Strathclyde, nos arredores de Glasgow, onde também se realizaram as provas dos Europeus de remo.

Terceiro nos últimos Europeus, João Silva tinha a 'missão' de render o ausente João Pereira, que está a realizar treino em altitude, ainda na fase final de recuperação de uma lesão, mas a prova não lhe correu como esperava.

"Acho que fiz uma boa primeira volta de natação, mas na segunda hipotequei a prova toda, porque comecei muito atrás, e no final da bicicleta vi-me envolvido numa queda. Depois disso foi fazer o melhor possível na última volta da bicicleta e na corrida", acrescentou.

Pedro Gaspar concluiu a prova em 1:54.21 horas e também lamentou o desempenho no primeiro segmento.

"Estava à espera de fazer melhor na natação, visto que é onde me tenho sentido melhor nas últimas provas. Aqui é outra realidade e não é fácil estar sempre nos lugares da frente. Consegui fazer uma boa bicicleta, juntamente com outros atletas fortes nesse segmento, referiu.

No último segmento, fez "uma corrida sofrida" no limite das forças, mas Pedro Gaspar gostou da "grande experiência" de competir com o campeão olímpico e outros atletas medalhados a nível internacional.

"Este é o meu primeiro ano de elite, no ano passado ainda era sub-23. Serviu como aprendizagem e ver o que é preciso para atingir o nível deles", comentou.

Miguel Arraiolos desistiu durante a etapa da bicicleta e André Dias fez a transição, mas não entrou na corrida.

Na quinta-feira, Melanie Santos tinha terminado em 10.º lugar na prova de triatlo feminina, enquanto que Madalena Amaral Almeida desistiu no setor da corrida e Andreia Ferrum acabou por ser eliminada, ainda durante o ciclismo.

Portugal está inscrito para a prova de estafeta por equipas de sábado, com início às 17:35 horas.