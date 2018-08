Etiópia quer "regresso como herói" de vice-campeão olímpico exilado

O pedido é feito através de uma carta aberta ao atleta, assinada pelo Comité Olímpico e pela Federação de Atletismo da Etiópia.

A Etiópia pediu esta terça-feira que o seu vice-campeão olímpico da maratona Feyisa Lilesa regresse ao país e desista do exílio de dois anos, prometendo-lhe mesmo que será "recebido como herói".

Lilesa, de 28 anos, vive no exílio nos Estados Unidos, em Flagstaff, no Arizona, uma decisão que assumiu em 2016. Na maratona olímpica, cortou a meta a cruzar simbolicamente os punhos, para protestar contra a repressão brutal sobre a sua etnia, os Oromos, maioritários no sul do país.

"O atleta Feyisa Lilesa conseguiu resultados muito bons no Rio de Janeiro e noutras competições, o que permitiu à bandeira da Etiópia subir muito alto. Queremos que Lilesa regresse ao seu país natal para retomar a carreira. No seu regresso, estamos prontos a recebê-lo como um herói", prossegue a carta do Comité Olímpico e da federação.

As fotografias do gesto simbólico de Lilesa estiveram em destaque na imprensa internacional e atraíram a atenção sobre certas operações brutais do governo contra manifestantes oromos.

A situação alterou-se e desde abril que o primeiro-ministro da Etiópia é um oromo, facto inédito na história do país. Desde a chegada ao poder de Abiy Ahmed que foram tomadas medidas para apaziguar as tensões étnicas.

Abiy Ahmed libertou presos políticos e retirou a Frente de Libertação Oromo da lista de organizações terroristas, além de criticar a brutalidade das forças de segurança.

A proposta de regresso ainda não teve resposta por parte de Lilesa.