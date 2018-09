Equipa feminina do Sporting no pódio do Grupo B da Taça dos Campeões Europeus sub-20

A equipa feminina do Sporting não conseguiu, todavia, o apuramento para o Grupo A.

A equipa feminina do Sporting terminou no pódio do Grupo B da Taça dos Clubes Campeões Europeus de atletismo de sub-20, em Leiria, mas não conseguiu o apuramento para o Grupo A.

A formação leonina terminou na terceira posição da classificação coletiva, somando 67,5 pontos, perdendo com as formações do Mass Ljubljana, da Eslovénia (87,5 pontos), e do Aarau, da Suíça (75 pontos), sendo estas as duas únicas equipas que ascendem ao Grupo A.

Individualmente, as leoas conseguiram três triunfos (dois deles em provas de meio-fundo), por intermédio de Sara Duarte, nos 3.000 metros (10.22,35 minutos), por Laura Taborda, nos 2.000 m obstáculos (7.14,08 minutos) e por Margarida Feliciano no lançamento do martelo (37,01 metros).

Faltou à equipa do Sporting maior equilíbrio, pois registou três segundos lugares (Beatriz Rodrigues nos 1.500 m, Mariana Novo no comprimento e Marina Bento no dardo), mas teve seis provas na segunda metade da tabela e mais uma em que não pontuou (100 m barreiras) por desclassificação da sua atleta.

Numa competição com apenas seis equipas, esse facto impede a luta pelo triunfo e a subida ao grupo A (1.ª divisão).