Descoberta da Aboboreira numa direta de S. João

Foram quase 400 os atletas que partiram à descoberta dos muitos encantos da Serra da Aboboreira, em Amarante, na quarta edição dos Trilhos da Aboboreira. A noitada de S. João fez algumas baixas entre o pelotão, mas a prova bateu o recorde de participação de atletas.

As florescentes provas de corrida enchem mais o apertado calendário civil do que todas as marteladas colhidas numa noite de S. João. Marcar uma prova para a manhã de domingo de 24 de junho, logo a seguir à noitada em honra do santo popular parecia, à partida, um ato de desespero por parte da organização da terceira edição dos Trilhos da Aboboreira. Puro engano. Foi, isso sim, um ato de fé nas muitas atrações que a prova de Amarante tem para oferecer.

Foram 215 os participantes que se inscreveram e não chegaram a participar devido, suspeita nossa, à ressaca e ao calor intenso. Ainda assim, os 385 atletas distribuídos pelas três distâncias de 30, 18 e 12 quilómetros foram mais numerosos do que em edições passadas. Este ano não houve caminhada. "O nosso percurso é muito técnico e iria haver complicações entre os que correm e os que caminham. Queremos proporcionar qualidade aos atletas e não queremos massificar o evento", explicou António Mendes, diretor da prova e membro da Associação Desportiva de Amarante (ADA), organizadora do evento.

Relativamente à data, esta acabou por ser secundária, aclarou: "Calhou assim este ano. Tivemos de encaixar esta prova numa altura em que não estivessemos sobrecarregados com outros eventos porque organizamos mais provas ao longo do ano. Em Amarante também não há a tradição de comemorar o S. João, mas sim o S. Gonçalo, no início de junho. Aliás, esta seria a nossa época preferida, mas as festas de Amarante iria roubar-nos muitos voluntários."

A prova é uma excelente oportunidade de conhecer a Serra da Aboboreira, situada no distrito do Porto, e partilhada pelos Municípios de Amarante, Baião e Marco de Canaveses. Desconhecida para maioria dos praticantes de atividades de natureza, foi possível conhecer num percurso rico e diversificado sítios como o Alto da Abogalheira, Senhora da Guia, as aldeias típicas de Carvalho de Rei, Castelo, Aldeia Velha, Friande, bem como o ex-líbris do trilho, a Ribeira da Goiva, com as suas bonitas cascatas que convidam a um mergulho. Este ano assinala-se ainda a novidade da ponte de cordas criada pela organização para atravessar o Rio Ovelha. A oferta de uma camisola sublimada (de alta qualidade), facilidade de banho e simpatia da organização convida a um regresso, nem que seja de direta.

A vencedora dos 30 quilómetros, a consagrada Lucinda Sousa (Prozis), foi uma das que não escondeu o cansaço após uma noite com um sono curto de três horas. "Já tinha um convite para comer as minhas sardinhas. Comemorei o S. João, no Porto, deitei-me às 2h30 e levantei-me às 5h40. Ainda assim, fiz a prova com relativa facilidade. O meu objetivo era fazer uma espécie de treino longo de preparação para a prova de 100 quilómetros do circuito mundial de trail. Ainda assim, conheci uma participante no autocarro - o que nos levou do centro de Amarante para a linha de partida - que estava de direta", comentou.

Resultados

Trail Longo (30 km)- Masculinos

1.º Carlos Veloso (Team Sindeq) 02:55:08

2.º Nuno Fernandes (Clube Atletismo Fafe) 02:55:12

3.º Agostinho Reis (individual) 02:59:07

Femininos

1.ª Lucinda Sousa (Prozis) 03:33:33

2.ª Rosália Silva (Team Lantemil) 03:46:31

3.ª Alexandra Fernandes (individual) 03:58:42

Trail curto (18 km)-Masculinos

1.º Tiago Pereira (FC Penafiel) 01:41:50

2.º Hugo Gonçalves (Trail Team Bifase) 01:51:39

3.º Miguel Ferrás (AD Amarante Trail Running) 01:51:19

Femininos

1.ª Eliana Teixeira (Fridão Sem Limites) 02:33:53

2.ª Margarida Sousa (16.9 Crossfit) 02:36:53:853

3.ª Gisela Sousa (16.9 Crossfit) 02:36:53:857

Mini Trail (12 km)-Masculinos

1.º Norberto Loureiro (individual) 01:04:24

2.º Agostinho Sousa (Fridão Sem Limites) 01:06:18

3.º Bruno Azevedo (Fridão Sem Limites) 01:06:41

Femininos

1.ª Albertina Santos (Nocturnos de Paredes) 01:19:49

2.ª Cláudia Silva (Sportac Running) 01:19:49

3.ª Sandra Cunha (individual) 01:25:22